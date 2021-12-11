新北市瑞芳區台2線82.7公里處，昨（10日）晚6時許，民眾報案1名年約50多歲有穿救生衣的釣客不慎遭海浪打落海，已被浪潮拖到距離岸邊約100公尺遠。新北市消防局第六救災救護大隊、海巡署北部分署第二岸巡隊、第一海巡隊派員到場搜救，但搜尋未果。今晨搜救人員持續搜救，上午9時18分在台2線82.3公里處岸邊尋獲該名釣客，不幸已無生命跡象。

據了解，該名釣客為居住台北市的54歲林姓男子，上午發現遺體後，已由消防人員吊掛上岸，後續轄區警方將報請檢察官相驗。