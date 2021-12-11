中研院P3實驗室一名研究人員確診，傳出感染源是因被實驗鼠咬傷，台北市長柯文哲昨質疑，目前全世界還沒有傳出動物傳染給人的案例，認為中央是在咎責；中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨直接提出，去年11月丹麥就出現水貂傳染給人的案例，打臉柯文哲。台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰今早也指出，「2隻老鼠分別是Gamma和Alpha，可是感染者是Delta」。

羅一鈞昨在記者會上提出一份資料指出，國際已有少數感染新冠肺炎的動物，將病毒傳染給人的報告，去年11月丹麥就發現水貂大規模感染新冠肺炎變異株，並傳染給人類，當時丹麥政府全面撲殺，至少3國有相關報告，想證明動物會傳染給人類。

該名確診的女研究人員是在10月15日和11月19日被染疫老鼠咬傷，不過，蘇一峰在臉書上提出質疑，人被鼠咬才染疫？但2隻老鼠分別是感染「Gamma」和「Alpha」啊。發文一出後，引發網友熱烈討論，有網友指出，「台灣又超越世界，被不同變異株咬，老鼠咬會產生Delta病毒」、「所以他們又鬼話連篇」、「指揮中心雙謊（說謊）又不是第一次了」。