一名男網友分享，他和女友過了熱戀期後，雖不至於「淡如水」，卻也不像剛開始時那麼激情，沒想到女友變了一個人，「幾乎無時無刻都要」，讓他直呼吃不消，只好上網求助。

「我沒有劈腿、也沒有不愛她，只是真的不想做」，原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，熱戀時確實每天都想和女友發生親密關係，如今變成女友瘋狂要求，頻率之高讓人大感吃不消。

原PO透露，和女友交往一段日子，不知道她最近怎麼了，「開車或看電影的時候，會亂摸」、「還要我每天去她家」、「有時候，我已想不到可以不去她家的藉口」。他強調，女友樂此不疲，他煩惱該怎麼應付她，「我沒有劈腿，這也不是幻想文，是持續進行中的慘案」。

徵求好辦法，卻遭網友狂酸，「這是炫耀文嗎」、「感情的建議，我一律建議分手」、「不喜歡做愛，交什麼女朋友」、「醒醒吧，一看就單身男子發的，你女友還在別人懷裡」、「通常都是沒女友的才會講這種話」。