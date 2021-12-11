高雄市警局保安大隊長邵明仁（左）前往陳姓分隊長的靈堂慰問家屬。（翻攝照片／石秀華攝）

高雄市警局8天內連續倒下2名警官！保安大隊雄岡中隊陳姓分隊長2日清晨在家如廁，疑因心肌梗塞突然昏倒，裝葉克膜搶救6天後仍宣告不治！新興分局毛姓督察組長9日下午在分局勤教報告後，因身體不適如廁昏倒，幸經上廁所的警員及時發現，緊急送醫，因主動脈剝離，手術長達10多小時，目前仍在加護病房觀察中，尚未脫離險境，同仁深感不捨，集氣盼毛組長能早日康復。

高雄市警局保安大隊雄岡中隊陳姓分隊長12月1日晚間8時勤務結束後返家，2日清晨5時50分許在家起床如廁時，突然咳嗽隨即臉色蒼白昏倒，家人緊急通知119送醫；據了解，陳姓分隊長經院方診治後，初步研判為心肌梗塞，家屬不放棄急救，院方裝葉克膜搶救。

據了解，52歲兩線一星的陳姓分隊長先前曾在東港分局、鳳山分局服務、三民二分局交通組擔任巡官，工作勤務認真，榮獲警察獎章3枚、嘉獎1205次、記功33次，曾送醫後裝葉克膜搶救，和死神拔河6天不治。

新興分局督察組毛姓組長9日下午3時30分許，參加分局聯合勤教，上台報告後，疑身體不適至分局9樓如廁昏倒在地，當時在8樓上班的1名警員至9樓上廁所，驚見毛組長攤躺在地後呼救，救護車緊急將毛組長送至大同醫院急診，經院方檢查為主動脈剝離，轉診高醫安排緊急開刀，心臟大血管清創手術長達10多小時，直至10日上午近7時才完成手術，目前仍在加護病房觀察中，未脫離險境。

兩線三星的毛組長警專7期、警大64期畢業，處事認真、行事內斂，和王姓妻子是警大同學，王妻在市警局保安科擔任股長，毛組長因公突然倒下，同事均深感震驚與不捨，集氣盼他能早日恢復健康。