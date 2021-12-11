距離公投日只剩下一周，為宣傳美豬，駐美代表處也PO出法務部蔡碧仲政務次長在來華府出席會議期間，與駐美大使蕭美琴共享「美產豬肉搭配台式五香料與美國prime肋眼佐時蔬」的照片。

駐美國代表處表示，在雙橡園餐宴上招待賓客的刈包、滷肉飯、小籠包等豬肉料理，都是使用美國豬肉，賓客們也都安心食用。

駐美國代表處指出，在美國生活的人，之所以在吃美豬時不會擔憂，是因為大家知道它所含的萊劑劑量，必須符合美國USDA以及FDA之添加物安全容許標準，因有科學依據，大家也吃得安心。