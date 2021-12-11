一如市場先前風傳，中國人工智慧（AI）軟體公司商湯集團被美國列入制裁黑名單。美國財政部官網顯示，旗下外國資產控制辦公室（OFAC）將商湯列入「中國軍工企業名單」，制裁令可能影響公司供應鏈，美國投資者也將被禁止投資商湯。

綜合外媒11日報導，美國財政部的聲明提出，以涉及侵犯人權和鎮壓為由，包括在中國新疆對維吾爾族穆斯林的壓迫，決定向15位人士和10個實體實施制裁。美國財政部指稱，商湯旗下深圳市商湯科技有限公司的面部識別程式，「可以確定目標人群的種族，特別側重於識別維吾爾族」，對其實施投資限制。

報導稱，日前傳出美國有意將商湯列入涉解放軍黑名單的風聲後，商湯科技衝刺AI圖像辨識第一股，原本預計在港股掛牌上市的計畫生變，商湯科技10日已經傳出將延後甚至暫緩上市流程，此次IPO或夢碎收場。

若按照原訂時間表，商湯公開招股已於10日中午截止認購，並於同一日定價，預計下週五(17日)上市。商湯發售15億股，招股價介乎3.85港元至3.99港元，集資最多近60億港元。

消息人士表示，部分美國投資者在簿記建檔過程中已投標認購商湯，在商湯可能遭美國列入黑名單的消息傳出後，一些投資者已開始撤回購股投標。