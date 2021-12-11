中油宣布與日本丸紅公司（Marubeni Corporation）首度針對進口乙烯試行全世界首艘碳中和（Carbon Neutral）合作案，近日由Pacific Venus船載運，從美國休士頓啟航，經過一個月的航程，於12月10日抵達高雄前鎮石化碼頭靠卸。

中油表示，這是台灣首次且為全球首例卸收碳中和乙烯，所取得的「溫室氣體減量額度」（Carbon Credit）經過國際第三方認證，相當於50座大安森林公園一年之吸碳量，為降低國內碳排放做出努力和具體貢獻。

配合國家溫室氣體長期減量目標，中油除透過每年定期追蹤，檢討各廠區溫室氣體排放量，並以設備更新等措施加強相關能源管理外，另亦嘗試藉由各項碳中和交易以展現永續經營、友善環境與共創低碳環保家園之決心。

中油此次由丸紅公司交運的乙烯量約為9400噸，自美國頁岩氣氣田開採至下游用戶端，其所產生之二氧化碳當量約2萬公噸，透過碳中和機制，以來自印尼國際森林保育計畫所取得之「溫室氣體減量額度」作為抵換；該計畫由聯合國「REDD+」計畫所支持，係透過長時間植樹造林及森林復育過程之減量額度來換取國際資金支持保育計畫持續發展，減量額度皆經過國際第三方認證。

中油指出，全球前2000大上市公司已有20%企業承諾淨零排碳，其中不乏與台灣供應鏈關係密切的國際大廠，歐盟於2023年向企業開徵碳關稅來控制進口貨品碳足跡，各企業勢必面臨計算產品生命週期所產生的碳足跡並轉化為成本之新型營運模式。

為加速提升泛中油體系產業競爭力，中油身先士卒試驗碳中和乙烯進口，並將最終目標訂為推動煉化一體產能升級計畫，自源頭控管碳排放方式，將環境永續轉為台灣石化產業競爭力。