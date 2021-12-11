立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，北市議員徐巧芯踢爆林母告別式是議員許淑華要求加派警力，許則強烈痛斥根本是不存在的事。台北市長柯文哲11日表示，林秉樞為何會被收押起來，他非常清楚民進黨的策略，怕林在外面亂講話，常常該怎麼辦大家都清楚，為什麼大家不敢去做，就是有問題，他呼籲該查就查一查，把國家黑暗面清掉，國家會正常一點。

柯文哲今早視查昆明實驗室，被問到徐巧芯爆料林秉樞母親告別式，許淑華有要求加派警力，他指出，像這種口水戰，要查當然可以查，查到最後也是查無實據。

柯文哲表示，林秉樞為何會被收押起來，他非常清楚他們（指民進黨）的策略，怕林在外面亂講話，查林秉樞的話，人家說外科原則是簡單有效，林的案子把平常帳戶金流查一遍就知道了。

他說，最簡單的方法不用，每天在外面繞來繞去，常常該怎麼辦大家都清楚，為什麼大家不敢去做，就是有問題，直接查帳戶金流，半天就統統抖出來，事先有準備就會用現金交易，拿去洗錢或做什麼，事先沒有準備的話，一查就查出來，呼籲該查就查一查，國家還是要正常化，把國家黑暗面清掉，國家會正常一點。

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