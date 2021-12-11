大陸房地產巨頭恒大債務危機延燒數月，上周五（3日）公告一筆債務跳票後，市場並未受到太大波動。美媒報導，周四（9日）惠譽表示，恒大尚未確認支付其最新債務，引發違約，但三大國際評級機構紛紛保持沉默。有經濟學家指稱，「多數評級機構早就應該對恒大稱技術性違約，但沒人敢這麼做，因為他們不想承擔後果。然而不給恒大貼上官方違約標籤，可以讓該公司以較低的成本重組債務。」

CNBC報導，本周四惠譽將恒大信評從「C」調降至「有限違約」，恒大債信評級首度列入「違約」等級；周五（10日），三大信評機構之一的標準普爾並沒有發表聲明，只引用周二美媒披露稱「恒大違約似乎無可避免」一句帶過；另一家評級機構穆迪也沒有任何回應。

Natixis 亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero周五表示，「早就應該稱恒大是技術性違約，但沒人敢這麼做。中國沒有說清楚，因為沒有要求說清楚的壓力。」

Garcia-Herrero 指出，「國際評級機構沒人願意給這個貼上標籤，因為他們不想承擔後果，每個人都在試圖從中獲得收益的可能性。」她坦言，不給恒大貼上官方違約標籤，可以讓該公司以較低的成本重組債務。

大陸人民銀行行長易綱9日表示，恒大事件引起部分香港投資者憂慮，但香港擁有明確的法律程序處理，估計中長期不會對資本市場帶來破壞。

易綱強調，恒大的風險問題是市場事件，將按照市場化、法治化原則妥善處理，債權人和股東的權益將按照其法定受償順序得到充分的尊重。

周五在香港掛牌的中國恒大下跌 1.67%、收在1.77港元。恒大 ADR（EGRNY-US）周五大漲9.68%、收在5.52美元。

截至6月底，恒大背負超過3000億美元（約台幣8.3兆元）債務。恒大在債務危機爆發以來，不斷出售旗下資產籌錢來償債，10月下旬順利繳交兩筆到期債券利息分別為8350萬美元與4750萬美元，驚險躲過違約危機，但之後支付其他債券利息就沒那麼順利。