總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌一再提及「第三天然氣接收站」未蓋在藻礁上，但日前立委、環團去看現場時，明顯發現三接的鋼樁就插在藻礁身上，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，大家都明明白白看到三接的鋼樁就插在藻礁，呼籲民眾在12月18日投下同意票。

12月18日包括核四重啟、公投綁大選、反萊豬進口、珍愛藻礁等四大公投將舉行，台灣健康空氣聯盟與珍愛藻礁公投工作小組今天在民進黨黨部前辦理遊行。

潘忠政表示，許多民主的前輩爭取到公投複決權，讓公民有機會翻轉不當政策，提出藻礁公投是希望能夠讓政府做出有利於永續發展的願景，但政府不斷用媒體、資源，對人民洗腦，他們把黑的講成白的，腐蝕民主社會的基礎，呼籲民眾發揮公民的力量，呼籲所有民眾一起努力，「藻礁投同意、非核護家園」。

蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，經濟部不斷提及中南部民眾會願意為藻礁犠牲肺嗎？但政府有問過中南部民眾要為高耗能經濟發展犠牲你的肺嗎？依經濟部預估，每年用電將成長超過2％，正是因為有高耗能產業，除了一接、二接擴建外，三接、四接、五接都在興建，未來還有七接、八接及九接，「2050淨零碳排根本是談假的」。

東海大學生命科學系教授林惠真說，一般人對藻礁不甚熟悉，但如果把藻礁替換成珊瑚礁大家就比較明白，可以把三接如此大的工程放在珊瑚礁上嗎？「沒有什麼好疑惑的」，呼籲12月18日投下同意票，完整保留大潭藻礁交給下一代。