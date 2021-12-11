民進黨發布公投廣告 盼喚起台灣隊友投下「四個不同意」 。曾薏蘋截圖

民主進步黨今公布「台灣未來，我們決定」公投催票影片，呼籲「台灣隊友」12月18日再次站出來，「我們會投下四個不同意，台灣的未來當然由我們來決定」。

蔡英文指出，各位辣台派，還記得這些畫面嗎？2012年到2020年，這一路走來，因為有台灣隊友在關鍵時刻，團結一心，做出關鍵決定，台灣才能變得更有自信、更有尊嚴，而被世界看見。「這一刻，我們不能讓台灣努力的成果停在這一刻」。

她說，12月18日下禮拜六，就是台灣未來的關鍵時刻，再次拜託所有台灣隊友，投下四個不同意，再次守護台灣前進的方向，守護台灣的永續繁榮、民主與自由。

蔡英文表示，台灣隊友，請幫她轉發這支影片，「我們投下四個不同意，台灣的未來由我們決定」。

民進黨指出，這支影片請到過去多次參與民進黨總統大選選前廣告製作的知名導演羅景壬導演操刀。影片技巧性的集合了過去羅景壬為民進黨執導的多部廣告影片素材，用歷史影像勾起台灣人民過去和小英總統與民進黨共同走過每次大選的回憶，希望在最後關頭呼籲。

民進黨表示，羅景壬導演這次引用了這些過去作品的素材，用意就是讓過去一同與小英總統和民進黨走過2012敗選、2016點亮台灣、2020連任執政的「台灣隊友」，能重溫當時的深刻記憶與熱情。

民進黨指出，特別的是，從過去民進黨的廣告中，就已經將核四、能源轉型等訴求融入畫面其中，如今重看這些影片片段，更再次證明「反核」與「推動能源轉型」，一直是民進黨長年訴求的主張。

民進黨表示，這次公投即將決定台灣的未來，是否可以繼續前進的下一步。正如影片所提到的：「如果我們不做決定、台灣就會被別人決定」，現在的台灣可以昂首闊步與世界平起平坐，是所有「台灣隊友」一路走來並肩同行共同努力而來的。