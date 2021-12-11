屏東縣春日鄉月初發生比特犬咬死孩童的案件，飼養兇猛犬隻的議題再度成為輿論焦點，無獨有偶，一名住在屏東新園的女子控訴已三度被鄰居飼養的比特犬咬傷，甚至飼主還嗆「咬死算了」，讓她憤而前往警局提告。

據《ETtoday新聞雲》報導，屏東縣新園鄉一名從事回收業的女子控訴，遭到鄰居飼養的混種比特犬第三度咬傷，女子說，第二次受傷時本想提告，但飼主的父親登門誠懇道歉，她最終和解，沒想到近日又遭到三度咬傷，甚至當下飼主見狀卻冷回，「被咬死算了」，讓她氣憤難平。

女子表示，平日會帶著飼養的2條的犬隻一起做回收，且犬隻也被該條比特犬攻擊過，但比特犬飼主也反控，女子所養的狗也曾追著他的狗跑並攻擊。據了解，目前雙方均報警提告傷害，後續案情待檢警釐清。

對此，屏東縣農業處指出，該犬隻是否真有攻擊人的舉動仍需調閱監視器釐清，並核以目擊者證詞，才能有進一步的作為，將會持續釐清飼主是否有疏失才導致事故發生。