中研院P3實驗室爆出女研究人員染疫，台北市長柯文哲認為不可能是被老鼠咬，不過流行疫情指揮中心說國外曾有水貂傳人的例子，柯文哲11日對此回應，醫學還是統計科學，理論上從最可能的去思考。
柯文哲今早前往昆明實驗室視察，面對中研院染疫女案，他指出，隨疫調結果慢慢增加匡列人數，目前PCR檢測都是陰性，他在想足跡範圍很廣，但也觀察北市打滿2劑有6成以上，有一定程度的保護作用，就算有感染，傳播速度不會爆發，他再次呼籲市民朋友趕快打疫苗，保護自己也保護別人。
對於指揮中心稱國外有水貂把新冠肺炎傳染給人的例子，所以可能動物傳人，柯文哲表示，新冠肺炎到現在，全世界大概有2億5000多萬人感染，這叫統計概念，2.5億說有3例是水貂傳人，在台大念書時，老師都教我們不要先講萬一，一萬都不處理去處理萬一，就是說醫學還是統計科學，理論上從最可能的去思考，當然有可能2.5億分之3，但怎麼不猜機率比較高的。
至於中央的說法與部分學者不一，柯文哲認為，要建立先不追究責任的文化，以他這種做醫學的人，P3實驗室在處理新冠肺炎，人員的教育訓練一定要做好，今天這個案子如果再早一點，一有症狀馬上就攔住，他就不用整天在想，天啊怎麼去畫匡列人數，特別是還搭過捷運。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。