台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中研院P3實驗室爆出女研究人員染疫，台北市長柯文哲認為不可能是被老鼠咬，不過流行疫情指揮中心說國外曾有水貂傳人的例子，柯文哲11日對此回應，醫學還是統計科學，理論上從最可能的去思考。

柯文哲今早前往昆明實驗室視察，面對中研院染疫女案，他指出，隨疫調結果慢慢增加匡列人數，目前PCR檢測都是陰性，他在想足跡範圍很廣，但也觀察北市打滿2劑有6成以上，有一定程度的保護作用，就算有感染，傳播速度不會爆發，他再次呼籲市民朋友趕快打疫苗，保護自己也保護別人。

對於指揮中心稱國外有水貂把新冠肺炎傳染給人的例子，所以可能動物傳人，柯文哲表示，新冠肺炎到現在，全世界大概有2億5000多萬人感染，這叫統計概念，2.5億說有3例是水貂傳人，在台大念書時，老師都教我們不要先講萬一，一萬都不處理去處理萬一，就是說醫學還是統計科學，理論上從最可能的去思考，當然有可能2.5億分之3，但怎麼不猜機率比較高的。

至於中央的說法與部分學者不一，柯文哲認為，要建立先不追究責任的文化，以他這種做醫學的人，P3實驗室在處理新冠肺炎，人員的教育訓練一定要做好，今天這個案子如果再早一點，一有症狀馬上就攔住，他就不用整天在想，天啊怎麼去畫匡列人數，特別是還搭過捷運。