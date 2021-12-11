中研院P3實驗室女研究人員染疫，疑似是因為職場霸凌讓病毒外洩，外傳染疫女要做PCR篩檢，中研院的人卻說已經下班了。台北市長柯文哲11日表示，職場霸凌不能做為造成防疫SOP破口的理由，出事的時候先解決問題。

外傳女研究人員因遭職場霸凌讓病毒外洩，甚至想要做PCR檢測時，中研院的人竟說已經下班了。柯文哲今早視察昆明實驗室時表示，他的態度是職場有沒有霸凌是另外的事情，今天要先處理公共衛生問題，在北市足跡這麼廣，怎麼防止病毒擴散。

柯文哲強調，職場霸凌也不能做為造成防疫SOP破口的理由，還是呼籲在這個階段不要馬上說誰要負責、下台，出事的時候先解決問題，老是擺出追究責任的態度，第一個一定湮滅證據，也因為湮滅證據，會造成公衛破口沒辦法補起來。

此外，若中研院SOP確實有出問題的話，北市是否可開罰。柯文哲指出，還沒有想到這個事情，像處罰的事情，不用在這時候處理，首要台灣有在處理新冠肺炎的實驗室全部清點出來，負責人再檢視一遍SOP，特別是人員和空間管制，不要以為不會發生第2次，他的經驗是常常發生1次，不把破洞補起來，還是會重來一遍。

柯文哲說，全台有12間做新冠肺炎病毒研究的P3實驗室，台北市有8間，各自獨立會寫報告，他也是半個專家，今天視察昆明實驗室，才不會部下來報告沒有現場感，他可以比較清楚評論。

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