標榜「反萊豬、護藻礁」的秋鬥行腳團，今從新北市三鶯部落出發，準備為明日凱道會師備戰，總指揮林子文極力呼籲民眾，希望在「反萊豬、護藻礁」兩項投下同意票，藉由1人拉10人的力量，讓政府聽見人民的心聲。（秋鬥團體提供）

標榜「反萊豬、護藻礁」的秋鬥行腳團，今從新北市三鶯部落出發，準備為明日凱道會師備戰，行腳團隊獲得部落頭目支持後，一路行走至樂生院，而秋鬥團體一路上也獲得許多民眾支持，總指揮林子文極力呼籲民眾，希望在「反萊豬、護藻礁」兩項投下同意票，藉由1人拉10人的力量，讓政府聽見人民的心聲。

「政府就是做不好，秋鬥團體才會走上街頭！」林子文說，秋鬥團體至今跋涉已超過200公里，雖然一路上僅有10多名成員行走，但「拒絕毒豬、保護藻礁」的理念獲得許多民眾支持，沿路上都有不少人加油打氣，萊豬、三階工程對台灣子孫會造成永久的影響，執政當局還沒掌權時認同這個理念，但沒想到一執政，想法就改變了，因此希望大家1218公投站出來，不要受執政黨擺布。

秋鬥團體成員表示，藻礁每10年才可以長一公分，周邊有很多豐富的生態系，政府沒說清楚三接到底能為台灣提供多少好處，但可以確定的是三接工程落腳桃園大潭後，台灣環境破壞是永久的傷害，且一去不復返，而萊豬也會對人民健康造成永久影響，但執政當局卻視而不見，因此呼籲民眾針對萊豬、藻礁兩項議題投下同意票。

林子文說，秋鬥行腳團今下午將前往樂生院稍作休息，明早會前往板橋火車站，當天會有不少人聚集，也會在火車站宣講，希望將理念傳達給雙北民眾，結束後會前往凱道會師，呼籲民眾明日聚集凱道，將堅定精神及理念信仰表達出來，傳達給蔡政府知道。