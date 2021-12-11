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KD slam 🔨 pic.twitter.com/Jhtrukb5pe — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 11, 2021

前役刻意輪休的籃網明星前鋒杜蘭特，11日在作客出戰老鷹比賽重新上場，就拿31分、6助攻與5籃板，幫助籃網最後以113比105險勝地主老鷹，搶下本季第18勝(8敗)，繼續穩居東區龍頭地位，輸球的老鷹則是13勝13敗，東區排名跌到第9。

整場比賽籃網都跟老鷹陷入拉鋸僵局，也在看杜蘭特、崔楊兩大得分好手互飆，不過打到末節，籃網從95比95平手局面後，靠著哈登與杜蘭特攜手打出8比0小高潮，可是老鷹也在崔楊領軍下打出7比0追上，比賽重新陷入緊張局面。

杜蘭特跟崔楊也在最後2分02秒動氣互嗆，各被吹了技術犯規，接下來崔楊明顯情緒受到影響，接連出手都沒投進，反觀籃網靠著哈登上籃，以及杜蘭特4罰俱中，重新擴大領先優勢到8分，時間僅剩39.1秒，老鷹清楚場上大局已去。

除了杜蘭特飆分幫助籃網躲過本季首次連敗，哈登也有20分、11助攻與5籃板，艾卓吉與布魯斯布朗各有15分，米爾斯與卡麥隆湯瑪斯各有11分；老鷹以崔楊31分最高，另有10助攻、7籃板，柯林斯20分，胡爾特19分，賈林納利13分。