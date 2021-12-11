台東1名未滿1個月女嬰於2020年7月間身體多處是傷，送醫急救2天後不治，女嬰父母辯稱女兒從床上摔落，檢警事後調查為遭到父母親凌虐，台東地方法院將父親判處7年6個月，花蓮高分院日前裁定續押。

由於女嬰臉、頭部都有明顯外傷，送醫時命危，醫院依規定通報相關單位，檢察官驗屍認為女嬰死因不單純，指示警方全力偵辦，揭開女嬰父母謊言，女嬰是遭到持續凌虐且延誤就醫導致死亡，檢方以傷害致死罪提將父母親起公訴，法院判處父親李男有期徒刑7年6個月，母親6個月。

判決書表示，2020年7月19日23時許，女嬰在房間內臥榻上哭鬧，李男竟徒手拍打女兒左臉頰1巴掌，並將女兒上半身抱起，以頭部離床約20公分高的距離摔落，再將女兒橫抱起至腰際高度，反覆拋摔至床鋪置放棉被處3次。

隔日晚上，妻子餵奶完畢後，李男以面對面將女兒托抱至胸前，頭靠在他肩膀上，為女兒拍嗝，惟於過程中，父親因情緒不佳，因而大力拍打女嬰後腦枕區約2下。當晚女兒出現高燒，送到花蓮玉里診所，診所建議建議應立即轉院至台北榮民總醫院玉里分院就診。

然而女嬰父母親卻將女嬰帶回家中，2020年7月21日，女嬰呈現抽搐、身體癱軟、兩眼無力、頭緩慢搖擺、發燒等，父母親趕緊送到台東基督教醫院轉送台東馬偕醫院不治。

李男遭台東地方法院以所犯為重罪，且有逃亡之虞續押，日前李男提出交保聲請，遭高等法院花蓮分院駁回，裁定從2021年12月30日起延押2個月。