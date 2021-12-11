國民黨台中立委補選候選人顏寬恒家族招待所被認定部分違建，拆除速度遭外界質疑緩慢。民進黨立委林楚茵今公布最新現場影片表示，顏家政商樂園拆除的進度，就跟顏寬恒第八屆立委時的最低出席率2％差不多；顏家是真的有心想拆？還是等風頭過了再蓋回來？

林楚茵指出，從今日現場拍攝的影片和照片中，我們可以看到顏家政商樂園拆除的進度，拆除現場不見工人進出，只有在牆上打了幾個洞，難道是要在牆上做窗花？雖然大門已經拆除，但500平方公尺的違建用鐵皮包了起來、有沒有拆根本無從得知。

她說，沿著政商樂園走一圈，後門氣派依舊、毫無拆除跡象，甚至還可以看到已經褪色的公園使用須知，在在告訴大家這裡應該是座兒童遊戲場，但距離台中市政府給的12／13期限只剩2天。

楚茵查了一下目前拆除工的行情指出，每位一天至少也要1500，或許顏家真的好野到找一班工班來上演拆除秀也無所謂，但這也凸顯台中市政府的限期拆除令 也只是一場政治秀！中市府都發局昨天甚至對媒體直言「建築法不會去限定多久拆完！」

她表示，台中市政府的掩護加上顏寬恆只會耍嘴砲的「土地正義」，難怪被網友諷刺「五法無天」！