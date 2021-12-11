Makiyo發生醉毆運將事件後，幾乎從演藝圈淡出，如今靠著直播賣貨賺取收入，沒想到日前在直播過程中，有粉絲朋友問她：「殺狗可以嗎？」讓她直接爆粗口怒嗆對方，還氣到拿東西砸向鏡頭。

Makiyo近來在臉書直播帶貨，不過日前直播時，一名在網路上認識10年的粉絲留言：「殺狗可以嗎？」讓她當下立刻變臉，接著爆粗口怒斥：「你真的講太過分了，給我道歉，這種玩笑也要開」，甚至把手上衛生紙直接砸向鏡頭，沒想到要求該名粉絲道歉時，對方竟冷冷回應：「我沒殺過」，讓她氣到直接飆罵：「你沒被打過吧，X」。

Makiyo表示就算雖然跟對方認識10幾年，但踩到她的線還是無法接受，更直言：「他一直都是來亂」，似乎早已隱忍對方行為許久，但由於「殺狗留言」徹底踩到她的底線，才會大動肝火直接在鏡頭前開罵，甚至揚言要與對方正式絕交，以後就連朋友都不需要再當了。

根據《三立新聞網》報導，Makiyo雖然手上還有《寵物樂派購》網路節目，但她表示同期藝人都跑去做網路電商，未來也會把重心慢慢轉往該領域，強調：「一直都不想當藝人，賣衣服才是我的本性」，如今靠著投資和創業成了月入60萬的CEO，讓經營副業有成的她，語出驚人表示：「我一直都不想當藝人」，似乎對此圈子已經不再留戀。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！