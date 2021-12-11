首度同步在實體論壇及線上展開的「2021女科技人大會」，今（12月11日）於台北登場，邀請來自光電、半導體、人工智慧、金融、生技、工程、再生能源等領域的科技女性，以「科技女力進行式」為主軸，分享在科技典範建立、永續發展、領導開創的成就與觀點。

產業界到場演講及分享的科技女力，如美國光學學會台灣分會會長林怡欣、英業達集團人工智慧長陳佩君、力麒建設董事長郭淑珍、上銀科技總經理蔡惠卿、台灣積體電路資深副總經理何麗梅國泰金控投資長程淑芬，以及首位女性中研院院士、Onward Therapeutics董事長葉常菁…等人。

甫於美國商業雜誌《富比士》（Forbes）「世界百大最有有影響力女性」列為第37位的總統蔡英文，在錄影致詞時特別指出，台灣近年重視產業轉型，女性人才的貢獻應該受到重視。她亦期盼有越來越多的女性在科技領域展現長才，並以有性別觀點的反省，促使科技知識更多元更創新。

本次會議參與者來自產政學研及多元專長領域，合計超過1100人報名，其中30％為學生，17％為男性。會議現場亦邀請70位女高中生參加，希望為未來的女性人才樹立標竿及典範，並鼓她們持續協力前行。

「2021女科技人大會」由中國工程師學會、中華民國光電學會、台灣女科技人學會、國際電子電機工程師學會中華民國分會與國立陽明交通大學聯合主辦，由女科技人結合的網絡，密集籌備超過半年。