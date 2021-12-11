中美洲尼加拉瓜10日宣布與中華民國斷交，並隨即在北京簽署恢復與中華人民共和國外交關係的聯合公報，讓我國在中美洲的友邦剩下瓜地馬拉和宏都拉斯2個友邦。

總統蔡英文2016年上任後，已經有8個邦交國與我國斷交，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門、吉里巴斯、尼加拉瓜。而外交部長吳釗燮任內，就有6個友邦斷交。這樣平均一年斷1到2個邦交國的速度，還有其他國家可能斷交，連輿論都懶得罵了。

中美洲邦交國對台灣之所以重要，主要原因就是離美國近，堪稱是美國的後花園，過去中美洲友邦也不是沒有轉投北京的想法，但都被美國強壓下來。這些中美洲國家延續與我國的邦交關係，也就是鞏固美國在中美洲地區的民主陣線。

蔡英文上任之初，我國在中美洲7國中，就有5個友邦，2016年6月，才就職滿月的蔡英文，就風風光光出訪巴拿馬，參加運河拓寬工程竣工典禮，但是第一艘通過運河的，是中國籍的巴拿馬輪，這場典禮就顯得非常尷尬，因為中國籍海運公司是巴拿馬運河使用量第二的國家，可是中國國家主席習近平卻無法出席典禮。

一年後，2017年6月巴拿馬就閃電在當地媒體上宣布與我國斷交，並與中國大陸建交，習近平也於2018年底首訪巴拿馬。這是中國大陸挖角我國中美洲友邦所開出的第一槍。

2017年初，蔡英文第二次出訪的「英捷專案」，是前往中美洲4個友邦鞏固邦誼，9天8夜的行程中，共跑了4國6站。蔡英文到美國休士頓中停，接著連續拜訪宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多等4個友邦，最後再從美國舊金山返台。

當時英捷專案除了過境美國的象徵性意義外，主要是參加尼加拉瓜總統奧蒂嘉的就職典禮。尼加拉瓜為奧蒂嘉長期執政的獨裁國家，前總統馬英九赴尼加拉瓜訪問時，與奧蒂嘉會面就有許多波折，也因此，蔡英文能否與奧蒂嘉會面，是隨行記者團密切關注的行程。

英捷專案抵達尼加拉瓜後，蔡英文參加了奧蒂嘉的就職典禮，其他中美洲國家元首也都出席。不過持續一整個晚上的就職典禮中，蔡英文除了一開始時與奧蒂嘉握手寒暄外，沒有其他機會與奧蒂嘉互動。

蔡英文是不是會被奧蒂嘉放鴿子，不到最後一刻，都沒有定論。就在英捷專案即將離開尼加拉瓜前，隨行採訪的記者團突然看到電視上在轉播奧蒂嘉會見蔡英文，媒體真的就是「看電視才知道」。而在這次中美洲4國行程中，蔡英文在尼加拉瓜是被「冷遇」的，雖然停留時間最長，但除了參觀台商企業外，其餘行程並不多。

蔡英文執政時，是不是還應該用金援外交模式，砸錢鞏固友邦，已經成為社會上質疑的議題，很多年輕人認為不應該花大錢，去收買小國家，偶爾在聯合國會議等場合，為台灣發聲。

也因此，蔡英文造訪瓜地馬拉，瓜地馬拉總統莫拉雷斯致詞時，就表明希望台灣幫瓜國興建機場和其他基礎建設。消息傳回國內，引起許多批評聲浪，認為蔡英文不該繼續在中美洲撒錢。

英捷專案最後一站是薩爾瓦多，蔡英文獲得贈勳，並承諾購買當地生產的咖啡，相關行程也很豐富。不過，1年後，薩爾瓦多還是突然宣布與我國斷交。

近期中美對抗的大格局下，台美關係日益密切，美國議員接連訪台，我方退伍軍人也將長駐華府，在鞏固台美關係為第一優先政策下，小友邦斷交事情就似乎沒那麼嚴重了。原本巴拿馬、薩爾瓦多等友邦斷交時，蔡英文還會親上前線發表談話，現在則是以外交部新聞稿和總統臉書發文來冷處理。

現在我方剩下14個友邦，許多友邦還不時傳出將要斷交消息，雖然不至於像是2016年時外界預測的「雪崩式斷交」，但在2024年總統選舉前，可能還會有一波斷交潮，無論民進黨是誰在2024年接班，對外關係都會是很嚴峻的挑戰。