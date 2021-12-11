中國駐世界貿易組織（WTO）大使日前表示，中國在WTO仍將是一個開發中國家，但將放棄一些針對開發中國家的優惠待遇。此項說法對其貿易夥伴來說，將是個重大轉變。

路透11日報導，作為世界第二大經濟體，中國本周慶祝加入世貿組織20周年。在加入世貿組織20年期間，中國取得了顯著的經濟增長，這在很大程度上要歸功於其參與了全球貿易體系。

然而，隨著中國變得越來越富裕，其歐美貿易夥伴，尤其是美國前總統川普等不斷批評中國的開發中國家地位，指稱中國當前所獲取的優惠待遇是不公平的。

報導稱，中國駐世界貿易組織李成鋼表示，儘管經濟增長強勁，但由於持續的貧困問題，中國仍然認為自己是一個開發中國家，但中國將在農業和金融服務等「一些領域」尋求改變。

「我們不會要求特殊與差別待遇（SDT）的空白支票。中國將仔細評估自身的需求。」李成鋼表示，在削減漁業補貼以促進全球魚類資源的重大談判中，中國作為一個主要漁業國家，可能會放棄所有此類豁免。

另一方面，包括美國、澳洲和日本在內的WTO成員，在2021年10月份的一次貿易評估中對中國提出了其他批評，指出中國對國有企業提供補貼，並稱這些補貼違反了中國2001年加入WTO的條件。

曾經參與中國長達15年的入世談判的李成鋼則辯稱，在降低關稅稅率和開放服務業等方面，中國已經超越了一些入世標準，「我們將對批評保持開放的態度，但批評應該是合理的，應該是建設性的」。