33 points in 35 minutes. pic.twitter.com/xjatvKn6fw — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 11, 2021

湖人本季總算嘗到擊敗雷霆的滋味了！前兩次遭遇雷霆都落敗的湖人，11日作客雷霆主場雖然少了左膝痠痛的「一眉哥」安東尼戴維斯，仍靠「小皇帝」詹姆斯貢獻33分、6助攻、5籃板、3抄截與2火鍋的全能數據，終場116比95輕取雷霆，終於拿下對戰首勝。

就算安東尼戴維斯受傷沒有辦法上場，詹姆斯一開賽攻守都很強勢，似乎擺明想在雷霆主場找回應有顏面，光在上半場，詹皇就摘23分、4助攻與3抄截，幫助湖人一度最多領先到25分之多，上半場結束，湖人取得64比45大幅領先。

來到第3節，詹姆斯不僅個人得分很快突破30大關，更幫助湖人擴大領先到29分，儘管雷霆末節一度縮小差距到17分，可惜這次無法重演逆轉戲碼，接下來湖人換成荷頓塔克、瑞維斯兩人發威，重新把差距擴大到20分以上讓雷霆認輸。

湖人除了詹姆斯貢獻全能數據，布雷德利也有22分進帳，瑞維斯13分，荷頓塔克11分，韋斯布魯克8分、7助攻與9籃板；雷霆以曼恩替補攻下19分最高，吉迪12分、7助攻與7籃板，亞歷山大與托特各有11分，雷霆目前8勝17敗，位居西區倒數第2。