黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝(左)與教育部長潘文忠(右)。(趙雙傑攝)

黃昆輝教授教育基金會今(11)日舉辦「台灣的雙語教育之挑戰與對策」研討會。教育部長潘文忠表示，行政院2018年核定國家雙語政策，4年投入百億元以上經費，全面養成國民英語力，大專校院也將成立4所標竿大學及25間標竿學院，成為我國高教提升雙語競爭力的良好開始。

潘文忠也提到，除了高教執行雙語教育政策，國教也納入其中，國民教育英語不該只是因應考試，而是培養學子成為雙語人才的關鍵階段，因此政院已核定中小學數位精進發展計畫，未來4年將投入200億元經費，偏鄉學生同樣受益，也可透過數位教學，獲得學習機會。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝則說，行政院於2018年提出「2030雙語國家政策發展藍圖」，以「厚植國人英語力」與「提升國家競爭力」為兩大政策目標。政策推出之後，引起學術界與社會大眾廣泛的關注與討論。

黃昆輝認為，這項政策攸關人力素質與國家競爭力的提升，影響國家未來發展甚大的國家既定政策，在落實政策的過程，恐須不斷地溝通、檢討及改進。

前外交部長黃志芳則受邀發表專題演講。他指出，推動雙語教育，生活誘因比學校學習更重要，建議學校不要花太多時間在「教」，而要留更多時間讓學生進行表達與練習，加強思辨和表達訓練。同時他也主張，文官以身作則，大量到國外學習，讓英文成為工作語言。