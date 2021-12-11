邱澤和許瑋甯近年在電影《當男人戀愛時》演出虐戀情侶，戲外一度傳出緋聞卻被否認，昨(10日)兩人無預警拋出閃照，跨過認戀步驟直接宣布閃婚，震驚粉絲。而先前他上藍心湄節目，含蓄談愛上一個人的表現，他說自己會注意對方喜歡或想吃什麼，默默準備放在冰箱，等女友開冰箱揭曉驚喜，引來藍心湄問一句：「她為什們去開你冰箱，住在一起了？」似乎暗示兩人當時半同居。

邱澤跟許瑋甯因合作電影傳出緋聞，起因是6月許瑋甯在IG限時動態上傳一張照片，被網友抓出和從邱澤位於汐止的家往外看的風景雷同，當時許瑋甯經紀人表示，兩人只是談得來的好朋友，和其他人有共同群組，因看到邱澤分享覺得很美，問過對方同意後曬出照片，稱兩人只是友情。

邱澤透露愛上一個人的表現。（圖／翻攝自女人我最大 Youtube）

然而半年過去，邱澤和許瑋甯不僅認戀，還承認已經在本月7日登記結婚，證婚人則是藍心湄，藍心湄受訪時先是「吼」了一聲，接著開心表示：「終於可以公開大聲講了」，並祝福兩人可以珍惜這份的來不易的感情，甜蜜久久，早生貴子，也承認：「從他們相遇到一直到相愛，現在願意彼此終生的走下去，這整個過程我都知道，也藏在心裡好久好久。」

藍心湄一句妙回。（圖／翻攝自女人我最大 Youtube）

而藍心湄的這番話，在今年4月邱澤上《女人我最大》宣傳《當男人戀愛時》就可略知一二，當時藍心湄單刀直入問既然是宣傳《當男人戀愛時》，「那你在戀愛了嗎？」，邱澤反應很快秒回：「在電影裡面（有）」，接著聊到喜歡一個人的表現，藍心湄又問邱澤幾年沒戀愛了？邱澤吞吞吐吐回答5或10年。

邱澤承認，若喜歡上一個人會在逛街時觀察對方喜好，偷偷買對方喜歡的東西放在冰箱裡，等對方肚子餓開冰箱時自己發現，藍心湄這時候直接問對方為何會開邱澤家冰箱，「住在一起了？」邱澤尷尬說：「一起吃飯嘛」，並露出靦腆笑容才讓藍心湄不再追問。見此，網友回應：「邱澤結婚後再看一次就發現，原來心湄姊和邱澤說話是有哏的，非常喜歡他們兩個，趕快生小孩吧！」