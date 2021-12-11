前中研院女助理研究員染疫，打破國內連續35天本土加零紀錄。該個案曾經兩度被實驗小鼠咬傷，台大醫院院長吳明賢今天受訪時表示，P3實驗室內的操作大部分是安全的，通常被咬傷都會馬上做通報，但他認為環境汙染的可能性較高；他表示對台灣的疫調和匡列隔離做法有信心，認為這次事件應該可以安全度過。

由於該名中研院助理研究員（案16816）近期兩度被實驗小鼠咬傷，中央流行疫情指揮中心昨表示，不排除此感染途徑的可能性，也會針對環境進行採檢。吳明賢認為，環境汙染的可能性較高，不只是P3實驗室，過去針對新冠肺炎的眾多研究指出，病人房間內的門把、廁所握把、水龍頭等地方，都有病毒存在。

目前國內共有18間P3實驗室，台大醫學院也包含在內。外界憂心是否P3實驗室安全管理有疏漏？吳明賢強調，P3實驗室的操作大部分都是安全的，過去不只做新冠肺炎，像是肺結核、愛滋等高傳染性病原都是可以的，通常會有兩個人一起，一個人會監看整個流程，穿脫隔離衣也有標準流程，他認為「這次應該是單一事件」。

吳明賢強調，最怕的是不知道病毒在哪，如果知道就可以防範，過去也做過一些測試，穿著隔離衣、戴手套都能保護很好，但很多時候疏漏在穿脫，並不是說摸過就有危險。他也透露，目前除了張上淳副校長外，台大職業及醫學部蘇大成教授也到現場協助確認環境是否汙染。

「台灣的好處是疫調做確實」吳明賢認為，個案曾去過的地方加強消毒，接觸過的人也都匡列隔離，未來兩周只要沒有新增個案，這次事件應該可以安全度過。

台大醫院今天舉辦126周年院慶「尖端醫療現況與展望」研討會，吳明賢表示，精準健康、智慧醫療、尖端醫療是未來發展的3大方向；對於過去還沒有很了解、沒有辦法很好治療的疾病，像是癌症、神經方面、退化性疾病等，都可以放入尖端醫療的領域。