2021至2022年中國經濟年會於今天（11日）舉行，中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀表示，今年中國GDP有望達到110兆（人民幣，下同），人均GDP約1.2萬美元，接近世界銀行高收入標準。

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀對近日召開的中共中央經濟工作會議作出解讀。韓文秀表示，「穩」是這次中央經濟工作會議最為突出的關鍵詞。明年經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」，各地區各部門都要擔負起穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前，調整政策和推動改革，都要把握好時度效，堅持先立後破，穩扎穩打，要保持戰略定力和耐心，不把長期目標短期化，系統目標碎片化，不把持久戰打成突擊戰。

韓文秀說，要加強統籌協調，避免局部合理政策疊加起來，造成負面效應。還要防止分解謬誤，避免把整體任務簡單一分了之，更不能層層加碼，導致基層難以承受。財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨週期和逆週期宏觀政策要有機結合，內需潛力大是中國優勢所在。要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，注重在穩增長、調結構、惠民生的結合部分發力。要適度超前進行基礎設施建設，在減污、降碳、新能源、新技術、新產業集群等領域加大投入，既擴大短期需求，又增強長期動能。前階段一些地方發生燃氣管道爆炸事故，要加強城市地下管網的排查和改造，建設以人民為中心的裡子工程。