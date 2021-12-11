美國海軍只有3艘朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦，而首艦「朱瓦特」號（USS Zumwalt，DDG-1000）持續在南加州外海進行測試和訓練。

據《動力》（The Drive）網10日報導，「朱瓦特」號5年前已服役，多年來在聖地牙哥灣（San Diego Bay）來來去去。而2號艦「麥可蒙索爾」號（USS Michael Monsoor，DDG-1001）也在聖地牙進行艤裝與試航。

雖然美方希望，不久的將來「朱瓦特」號能部署，但它最近出現時，部分雷達波吸收瓦已嚴重變色，而整個艦身顯得鏽跡斑斑。隨著生鏽版「朱瓦特」號在社群媒體上出現，立即引發廣大的關注，許多防務評論員甚至表達了強烈的意見。有人說，它看起來像是吃了奇多（Cheetos），然後拿這沾滿起司的零食來擦屁股。

USS Zumwalt (DDG 1000) Zumwalt-class guided missile destroyer coming into San Diego - December 9, 2021 #usszumwalt #ddg1000



* photos courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/cdolINeBZZ — WarshipCam (@WarshipCam) December 10, 2021

還有人說，狀況看來只是更糟，沒有好轉。他們指出，通常服役了這麼久的軍艦該執行快節奏的軍事任務，而不是像這樣，把絕大多數的時間都耗在美國海軍裝備最完善的港口。