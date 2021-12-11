1218四大公投到數，藍綠兩黨全力衝刺，今(11日)皆舉行公投說明會，呼籲民眾踴躍投票。其中國民黨戰鬥藍今下午14時30分起在立法院旁(台北市中正區濟南路一段)舉辦「四個同意，就是民意」說明會台北場。媒體人趙少康也在臉書發出「戰鬥藍街頭動員令」，呼籲大家站出來，同時曝光會場地圖。

趙少康在臉書指出，下午的活動，前總統馬英九、主席朱立倫、立委江啟臣、國民黨前副主席郝龍斌、立委賴士葆、蔣萬安、林奕華、費鴻泰、洪孟楷、葉毓蘭、吳斯懷、陳玉珍、萬美玲、議員王鴻薇、徐弘庭、陳炳甫、李明賢、徐巧芯、張斯綱、侯漢廷、游淑慧、闕枚莎、李柏毅、鍾沛君、公投領銜人黃士修、蘇偉碩、發言人李建誠等助講嘉賓都會共襄盛舉。

趙少康提到，為了捍衛台灣的食安、能源、民主、環保四大議題，請你與我一同站出來，力拚500萬人投下同意票，請大家幫忙把路線圖分享出去，讓更多人知道活動資訊，把力量匯聚起來，四大公投案過關的路上有我有你，我們一起努力。