前總統馬英九被控賤賣黨產「三中」案，一審獲判無罪，北檢決定上訴。國民黨立委賴士葆表示，反觀由林秉樞扯出的網軍治國、網軍亂國的相關事件卻因為政治的考量不敢查也不敢辦，該有作為而沒有作為；再起訴馬英九不會讓北檢變得更偉大，只是讓人看到蔡政府政治追殺的齷齪面貌而已。

賴士葆說，馬英九的三中案，原本特偵組已經查無不法，不起訴簽結，蔡政府上任以後，檢方又重啟調查，今年10月台北地院判馬英九無罪，現在台北地檢署又向法院提起上訴，彷彿看到司法單位變成替政黨效勞的工具，窮盡洪荒之力要將馬英九入罪。

賴士葆指出，網軍頭頭林秉樞被爆出自稱為國安會外圍人員，經常替人喬疫苗，以及安排權貴小孩上私校來收取費用謀利等不當行為，國安會似乎不覺得這是很嚴肅與嚴重的事情，任由公權力被濫用，只是忙著與林秉樞切割，沒有積極出面捍衛國安會的名譽，檢調也不覺得事態嚴重，彷彿沉沉的睡著了。

賴士葆批評，檢調和監察院一樣，認為最優先的事情就是追殺前朝，要將馬英九入罪才是重中之重，不惜濫訴、不惜浪費司法資源，就是要將馬英九政治追殺到底。