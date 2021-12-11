台中市府副市長陳子敬代表市長盧秀燕到場力挺，展現扶輪社友回饋社會的正能量。（盧金足攝）

國際扶輪3461地區總監薛秋雄表示，扶輪服務日帶動向上、向善力量的核心價值，以實際行動幫助弱勢團體。（盧金足攝）

2021-22年度3461地區扶輪日11日在台中都會公園登場，全場活力十足，場內還設置網美的拍照區。（盧金足攝）

今日適逢周末，都會公園天氣晴朗，很多扶輪社友全家出席，推廣超我服務的精神。（盧金足攝）

2021-22年度3461地區扶輪日11日在台中都會公園登場，全場活力十足，場內還設置網美的拍照區，小朋友在綠意盎然的草地寫生，宣導反毒與宣示根除小兒麻痺症，寓教於樂，超人氣的公益市集將協助弱勢團體，台中市府副市長陳子敬代表市長盧秀燕到場力挺，為扶輪社友回饋社會的正能量按讚。

國際扶輪3461地區總監薛秋雄表示，活動中大力宣導反毒，避免毒品在台灣地區有犯案機會，今天有兩千多人響應活動，還有學童繪畫、攝影比賽等，參與公益，寓教於樂，帶動向上、向善力量共識的核心價值，以實際行動幫助弱勢團體。

國際扶輪3461地區扶輪日主委方閔正指出，扶輪日活動因應疫情，從原本的十月到改到現在十二月，防疫優先，活動規畫隨著疫情調整，今天才能舉辦盛大空前的場面，節目常精彩，攤位上百攤，還有DIY手作區，多處網美拍照點，扶輪社友拍照打卡，很多人特別拍照上傳網路平台，做為未來歷史見證。

國際扶輪3461地區與台中市社會局共同主辦籌劃，舉辦21-22年度扶輪日，經由活動的影響力，傳遞民眾反毒意識，展現扶輪社在預防小兒麻痺的努力成果。

今日適逢周末，都會公園天氣晴朗，很多扶輪社友全家出席，推廣超我服務的精神，並結合社會各界共同宣揚扶輪，實踐「以服務改善人生」的理念。

開幕典禮與根除小兒麻痺「END POLIO NOW」宣誓活動，由副市長陳子敬、台中市政府社會局副局長陳坤皇、地區總監薛秋雄、扶輪日主委方閔正，攜手各分區150位社友或寶眷分別填滿每個英文字母，進行「END POLIO NOW」空拍宣傳，共同揭開活動序幕，將台灣國際扶輪發揚行銷到世界各地，向全球宣告「END POLIO NOW」 根除小兒麻痺的決心。

宣誓活動結束後，全體參與社友參加反毒健走集點打卡活動，沿途設置11個打卡點，依序抵達拍照點後進行「打卡拍照上傳＋標籤 ＃國際扶輪3461地區扶輪日」，集滿5個戳章可兌換精美禮品。

活動安排包含熱舞、手語、歌唱等，打造一場「好看、好吃、好玩」別具意義的扶輪日嘉年華，戲更有多項好康摸彩獎品，匯集近3000人共襄盛舉，共創美好的扶輪日。

除反毒健走活動，也有親子寫生活動、攝影好手活動，現場設置100個攤位，除了職業服務區外，邀請多家著名商家到場設攤及提供網美般的三輪餐車提供美食餐飲，最夯的魷魚遊戲及最時尚流行的手做體驗，台中扶青社開幕演出，青春洋溢，成全場亮點之一。

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