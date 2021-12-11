比爾羅素的1956年奧運金牌也拿出來拍賣。（美聯社資料照）

美國籃壇傳奇人物比爾羅素(Bill Russell)準備拿出自己一大部分的收藏品與Hunt Auctions合作拍賣，俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal )在TNT節目上說，他準備砸錢標下全部的冠軍戒指，「我要擁有11個冠軍戒指，沒有人會標贏我。」

比爾羅素生涯摘得11次總冠軍，巴克利(Charles Barkley)向大家說明，羅素之所以很偉大不只是他很會拿冠軍而已，他還是真正的黑人民權領袖。「他對於這個國家的民權貢獻是無與倫比的，他與阿里(Muhammad Ali)在方面永遠是我的英雄。當你口袋有1億美元、年收3000萬美元的時候，當個社會正義戰士是很簡單的；但這些人是真正在早年艱辛做出努力的。我到時候也會去賣場看看，買幾樣東西。」

1961年，包括比爾羅素在內的3位塞爾提克黑人球員拒絕出賽美國肯塔基州萊辛頓的一場表演賽，原因是有兩位黑人球員在當地的咖啡店被拒絕服務。比爾羅素當時公開聲明「黑人們（Negroes）正在為自己的權利奮戰，這是一場改變世界的戰爭，我支持黑人。」美國職棒的傳奇黑人選手傑基羅賓生(Jackie Robinson)為此寫了親筆信向羅素致謝，這些珍貴文件也被拿出來拍賣。

不過歐尼爾想要買下11枚戒指的願望落空了，因為比爾羅素總共只拿出兩枚冠軍戒指來拍賣（第一次和最後一次奪冠）。羅素的珍貴收藏品包括他1969年NBA謝幕戰的球衣，已經喊價到40萬美元。