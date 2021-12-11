台東1名朱姓男子透過LINE群組購買1隻被列為一級保育類動物「柴棺龜」，警方接獲線報持搜索票前往其住處，當場查獲1隻活體柴棺龜，朱男竟辯稱「柴棺龜自行爬入我家，就徒手抓起來放入桶裡飼養」，檢察官不採信起訴，法院判處6月徒刑，可易科罰金、緩刑2年。

判決書指出，今年3月間，警方接獲線報朱男未經主管機關同意，透過名為「大盤 龜 魚 爬 鳥」共125人的LINE群組購買被農委會公告為第一級珍貴稀有野生動物柴棺龜，遂向法院聲請搜索票獲准後，前往朱男住處搜索，當場在桶子裡查扣一活體柴棺龜，警方詢問後依違反野生動物保育法移送地檢署偵辦。

台東地檢署檢察官偵查時，朱男辯稱「柴棺龜是自行爬入家中，被他發現後徒手抓起來放入桶子裡飼養」，但朱男住家位於市區，四周都是柏油路面，並不符合柴棺龜棲息地環境，且柴棺龜屬相當罕見物種，因此對朱的供詞不採信，而警方也提供LINE對話紀錄，向他人購買柴棺龜證據明確，將他依違反野動法提起公訴。

法官審理時，朱坦承是透過LINE群組向不詳人士，購買柴棺龜1隻自行飼養；法官認為朱僅為一己之私，罔顧政府大力宣導保育野生動物的用心，且柴棺龜為一級瀕瀕臨絕種保育類野生動物，不得買賣，判處朱6個月有期徒刑，可易科罰金、緩刑2年。