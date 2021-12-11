「靈魂歌姬」家家為電影《一杯熱奶茶的等待》演唱電影主題曲，這首MV拍攝地點選在浴室，讓她回想起11月中時在家中浴室滑倒，右胸撞到浴缸骨裂，得花3個月休養才能復原，恰好拍MV時被要求露出痛苦表情，讓她無奈表示：「我還真的都沒有在演，是真的在痛」。

家家回想起11月中不小心在家中浴室滑倒，由於右胸撞到浴缸，導致不論走路或呼吸都會抽痛，到醫院進行檢查後，做胸部X光沒有異常，骨頭雖有些微裂開，但可以自行恢復，只不過完全痊癒大概要3個月的時間，因此這陣子只能靠藥物止痛，日前MV拍攝時，剛好被導演要求做出痛苦心情的指令，讓她無奈表示：「我還真的都沒有在演，是真的在痛，肉體上的痛」。

家家表示MV拍攝地點選在浴室，應該是導演別有用意，而不是與前幾天撞到浴缸有關，她推測由於浴室算是較私密的地方，讓人能夠在此處得到平靜、安穩，或許是要暗喻每個人閉上眼睛會想起的人，一定是只會浮現在自己腦海一樣，因此在浴室詮釋這首歌，更能呈現自己的心境，強調拍攝《閉上眼睛會想起的人》這首歌的MV，絕對是這輩子難忘經驗。

對此，網友紛紛留言：「辛苦了，要多加注意身體健康」、「多保重，你的歌真的很好聽，期待妳任何演出的新作品」、「請好好保重，要趕快早日康復喔」、「止痛藥別多吃會習慣，願早日康復」，