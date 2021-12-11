知名網紅「華航林依晨」趙筱葳（Ivy）在校期間也是親善大使的一員（輔大提供／戴上容新北傳真）

「輔仁大學親善大使團」睽違三年推出獨家月曆—【花甲芳華・戀舊親春】輔大60周年親善公益月曆，配合復校60周年，月曆主打流行復古風，月曆裡面長髮飄逸的輔大護理系二年級的Samantha姍姍，神似年輕時代的周慧敏，也引發許多網友討論，月曆所得扣除成本後之部分收益捐款提供給公益團體，希望拋磚引玉帶動更多人幫助弱勢族群。

輔大親善大使擔任校內外各大型慶典活動的禮賓接待，要進入親善大使團有嚴格的挑選標準，必需經過書面與面試審核，見習生得經過培訓後才能出任務，每年新生甄選競爭激烈，要經過三個階段的審核及淘汰，才能進入親善大使團。

知名網紅「華航林依晨」趙筱葳（Ivy）在校期間也是親善大使的一員，對於這次學弟妹的公益月曆大表肯定外，也回憶起當時出任務的點點滴滴，「我常擔任司儀，心理壓力很大，出任務時整天站立，腳超酸，雖然辛苦，但能在學生時代就接觸到國際知名的貴賓看到許多大場面，對一個學生來說，是非常珍貴的。｣不僅如此，擔任親善大使的過程也影響了趙筱葳（Ivy）的職業選擇，「我從親善的學姊口中知道空姐工作的內容，因此心生嚮往，親善大使的培訓課程像是美姿美儀等，幫助我順利考上空姐。｣

輔大親善公益月曆採兩掀式設計，正反兩面搭配設計24張主題照片，正面主打「復古風」，反面穿著「親善大使團服」，照片即是在輔大校園內進行拍攝，希望能讓畢業的學長姐們憶起當年在輔大的校園生活，照片中的復古衣著很多來還是跟媽媽借來的，在照片的編排上也暗藏打破性別的巧思，公益月曆的總召陳柔安表示，「我們在一月份放上兩位男生的親善大使，會這樣編排主要是因為大家普遍都覺得親善應該都是美美的女生，所以我們決定打破刻板印象，把男生放在最前面，讓大家打開的會有意想不到的感覺。｣

親善公益月曆在月份編排上依照衣服配色跟取景，搭配春夏秋冬 ，一到四月親善大使的服裝配色偏橘色調洋裝，讓嚴寒的季節中也能感到一股暖意，五到八月天氣回暖，照片不僅比較活潑，配色上也顯得更加明亮青春。

此次的輔大親善大使團月曆意義非凡，不僅是復校60周年，也是親善大使創立20周年。單本月曆399元，即日起開始於親善大使官方網站預購，並在輔大校慶當日(12／4)開放領取月曆，當日亦提供現場販售服務。除月曆之外，也一同推出許多周邊小物，可以至輔大親善大使相關網頁追蹤最新資訊。