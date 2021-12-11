不少民眾喜歡在運動時以GPS紀錄足跡，而有一名陳姓男網友超狂，他以Google Maps規劃單車路線，特別的是，他所規劃的路線軌跡巧妙的在地圖上勾勒出多隻恐龍圖樣，一字排開猶如電影《侏儸紀公園》般，引起網友熱烈討論。

陳姓男網友9日在個人臉書塗鴉牆貼出多張地圖，仔細一看地圖在雲嘉地區上多出許多藍色的線條，原來男網友透過Google Maps規劃恐龍圖樣的單車路線，總里程共計1000公里，共有9段路程，每段都是一個恐龍或古生物圖樣，他也透露每條路程都控制在100至130公里，適合個別騎乘。

實際檢視網友所規劃的路線，包括涵蓋雲林二崙、西螺的路線為一隻偌大的雷龍，而雲林東勢至土庫則為三角龍，其他路線的圖樣還有暴龍、蛇頸龍、副龍櫛龍、劍龍、翼龍，至於嘉義市區的路線圖樣則為古代化石三葉蟲。

文章曝光後，截至發稿時間已有7000多位網友按讚，更有不少家住雲嘉附近的網友前往朝聖，紛紛留言回應，「哇！老家被三角龍吞到肚子了！」、「你們家住哪？我住蛇頸龍的肚臍」、「這隻有經過我家ㄟ」、「我家剛好橫跨這兩隻欸」、「三葉蟲好可愛！」。