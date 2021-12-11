【LIVE直播】最後黃金周末！「反萊豬」正反交鋒最終場

四大公投最後倒數1周，中選會今(11日)舉辦最終場公投意見發表會，其中，第18案「反萊豬」於下午1點至2點舉行，正方代表人為國民黨台北市議員王鴻薇，反方代表人為醫師林應然。

第18案公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明。