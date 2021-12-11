近日不少人陸續收到教召通知單，為此感到很崩潰。一名網友好奇詢問，有朋友說如果在台積電工作就可以免召，這是真的假的？引起網友討論，不少人點頭說畢竟台灣的GDP也很重要。不過，根據台灣兵役法規定，只有7類國防工業的專門技術員工、高中以下學校的專任老師以及生病有證明不能受訓等幾類人可延緩或不用教召。

一名網友近日在PTT上發文分享，他的朋友說在台積電工作就不用教召，不知道這是真的還是假的，但很巧合的是，身邊在台積電工作的友人，被抽到教召都會跳過去，或是公司幫忙擋掉，不知道有沒有在台積電工作的人被教召過？

貼文引起網友討論，「真的，我哥在GG上班就沒有被教召過」、「台積電那麼重要，好像也是可以理解」、「GDP很重要」、「科技業本來就不用教召吧」、「GG輪班救台灣」’「不然會衝擊台灣GDP」。不過，也有網友留言直呼，這個說法是假的啦！他哥哥在台積電工作，就曾經被教召過啊！

另也有網友指出，除了台積電之外，也曾聽過國營事業的員工、台灣電力公司、高中以下專任教師、司法官等職業的人，不用去教召。「中油中鋼也是」、「高中以下專任教師和司法官好像也都是這樣」、「國營員工、台電也不用，那是行之有年的產業條款，每年會登記一次直到除役，台灣科技業很多都適用」。

實際上，根據《兵役法》規定，現任國防工業的專門技術員工或是在高中以下學校任教1年以上的現職專任教師，以及生病經證明無法承擔作戰任務的人，通過審查將可以緩召。而所為的國防工業專門技術員工又可分為7種。

根據《國防工業緩召機構實施規定》兵役法第41條第1項第2款中記載，全民防衛動員所需戰時重要生產事業、國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業、國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業、承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業、維持國防所需之動力機構、維持國防所需之資源開發與提鍊機構以及國防及民生所需之重要給水機構。至於台積電的員工是否可免召，國防部回應說「沒有這回事！」