國民黨宜蘭縣黨部11日出動「反萊豬戰車」，為18日的四大公投造勢。（胡健森攝）

距離四大公投投票日剩下最後一個星期，在綠營下達總動員指令宣傳「四個不同意」後，藍營也動了起來，國民黨宜蘭縣黨部今（11）日安排了一輛「反萊豬」戰車，由縣長林姿妙親自帶隊，與部分藍營的鄉長、縣議員以及明年地方選舉的參選人，一同站在戰車上，沿著大街小巷向民眾宣傳「反萊豬」，呼籲民眾要投下「同意票」。

在反萊豬戰車出發前宜蘭縣長林姿妙表示，要顧健康就要反萊豬，因為一旦吃進了萊克多巴胺將會傷害我們的身體，宜蘭縣有45萬縣民，為了大家的健康，大家就應該要一起站出來，大家一起加油。

員山鄉長張宜樺表示，這次公投的目的就是要「拚經濟、顧健康」，台灣人要站出來，「四個同意、台灣真美麗」；縣議員楊弘旻表示，台灣也飼養了很多豬，但是大家都不能使用萊劑，政府自己禁止使用萊劑，卻要開放進口國外的萊豬，到時候大家一個不注意就會吃到，因為一般民眾恐難以知道所吃到的豬肉是否含有萊克多巴胺，因此大家一定要堅決反對到底，要顧好健康，就要反對萊豬進口。

縣議員林義剛也指出，這次的公投對台灣未來的方向非常重要，我們是反對「萊豬」，並不是反對「美豬」，提醒大家不要被有心人煽動，此次公投要投下四張「同意票」。

不過宜蘭藍營這場號稱大動員的反萊豬活動，卻只安排了一輛「反萊豬戰車」，車上貼的標語也僅鎖定「反萊豬」，其他三項公投提案不見蹤影，參與的人員也相當有限，規模格局之小，私下部分藍營內部人員都搖頭不已。