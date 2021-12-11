台中市第二選區民進黨立委補選候選人林靜儀今天行程滿滿，一早到大肚區及海線拜票、參加南投後援會成立及下午參加烏日區公投說明會。針對對手顏寬恒回應違建爭議時，指稱「持有公保地是受害者」，林靜儀接受媒體採訪時砲轟，顏家明知公保地，去購買、蓋違建，宣稱不知道是公保地、違建，是沒法律概念嗎？已違法在先，就不要「打人喊救人」。

針對公保地違建爭議，顏寬恒日前回應「持有公保地的是受害者」。林靜儀今天到大肚拜票時，質疑台中市政府拆除顏家違建為何如此輕忽與寬容？並砲轟顏的說法是「打人喊救人」。

林靜儀表示，顏家的公保地違建明顯超過可容許範圍一倍以上，被查卻要拆不拆的，可見心態上並不會覺得很可恥，他們是清楚知道是公保地才去買、才蓋的，使用這麼久，說是不知道是公保地、違建，是沒法律概念嗎？

林靜儀說，台灣很多公保地是原土地被徵收，與明知公保地去購買、使用，甚至蓋違建是不一樣的。顏家如果對公保地法律及使用有意見，不是去買公保地、蓋違建，在被查時，才「哇哇叫」；而是沒有公保地前，就為公保地及徵收保留地爭取中央及地方法律，明知公保地去擁購買、還蓋違建，已違法在先， 就不要講「打人喊救人」的話。