第13屆海峽論壇今天開幕，大陸全國政協主席汪洋親自出席開幕式並致詞。汪洋提出的三點聲明，軟中帶硬：一，對實現祖國完全統一，大陸有必勝的信心解決台灣問題；二、大陸有堅定的決心，遏制台獨和外部勢力的干涉；三、對於造福兩岸同胞，大陸的初心不變。汪洋警告民進黨當局，挾洋自重肆意破壞兩岸關係，危害台海和平，有一天終將自食惡果。

汪洋今天在海峽論壇開幕致詞時指出，海峽論壇深受兩岸同胞認可，為推動兩岸關係的發展發揮了積極作用。本屆論壇受到疫情的影響，和台灣一些人為因素，兩岸同胞仍然以線上線下的方式積極參會，充分說明兩岸交流合作的大勢不可擋，同胞走近走親的意願不可違，兩岸關係的走向攸關兩岸民眾福祉，攸關台海的和平統一，備受各方的關注。

談到台灣問題，汪洋說，今年中共總書記習近平在紀念中國共產黨成立100週年大會上、在紀念辛亥革命110週年大會上發表的重要講話，中共十九屆六中全會審議通過的決議，都鄭重宣誓在民族復興進程中解決台灣問題，實現祖國完全統一的原則和立場。

汪洋提出明確三點聲明，第一，對實現祖國完全統一，我們有必勝的信心解決台灣問題。實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，並且強調和平解決台灣問題政策就是「一國兩制」的科學構想。

他強調，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，雖然兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，一個中國原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，「有理走遍天下，無理寸步難行，正義的事業必然會取得勝利。」

汪洋說，信心來自人民的力量。台灣是全體中國人民共同擁有的，中國人民內心擁護統一，熱切期盼統一堅定捍衛統一，這就是我們的底氣所在。誰為祖國統一做好事就能得到人民稱頌，數典忘祖，分裂國家必將身敗名裂。

汪洋指出，第二，大陸有堅定的決心針對遏制台獨和外部勢力的干涉。勇敢的努力是愛好和平的，我們的許願沒有侵略他人的基因，但捍衛國家主權和領土完整的意志堅如磐石。

汪洋指出，「中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景，我們怎麼可能允許台灣從祖國的懷抱分離出去？」他警告，任何人都不要指望大陸會吞下損害國家主權安全發展利益的苦果，任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大努力。

汪洋重申，以和平方式實現兩岸統一，對兩岸同胞和中華民族最有利，大陸願意以最大的誠意、盡最大的努力、爭取和平努力的前景，但絕不為台獨分裂活動留下任何可能。「台灣同胞要把握時與時，認清利與害，辨別是與非，堅定站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和九二共識，堅決與台獨勢力劃清界限，做堂堂正正的中國人。」

汪洋說，第三、對於造福兩岸同胞，大陸有不變的初心。要發展、要過好日子，這是台灣同胞共同的心聲。中華民族迎來從站起來、富起來、到強起來的大飛躍。從一窮二白、人口眾多的祖國大陸全面建成小康社會，當然也有能力讓台灣同胞過上更好的日子。

汪洋警告，現在台灣民進黨當局挾洋自重，肆意破壞兩岸關係，危害台海和平形同玩火行為，玩火必自焚，有一天他們會自食惡果。