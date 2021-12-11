大陸大灣區科學論壇生命科學分論壇11日在廣州舉行，中國工程院院士鍾南山表示，中國疫苗接種要達到理論上群體免疫，接種率要達到全體人口的83％。目前中國已經有11.5億人完成了全程接種，占了81.9％，今年底有信心完成目標接種率，為群體免疫奠定了很好的基礎。鍾南山說：「Omicron新毒株的發現帶來了新的問題，但是很多國家高度重視，採取嚴格管控措施，這說明從近2年的抗疫實踐中，世界慢慢體會到中國的做法是對的。」

《廣州日報》報導，鍾南山同時指出，目前應對新冠疫情仍面臨很多困難，部分國家患病率、病死率仍很高，背後的原因是科技發展還不夠。「病毒從哪裡來、中間宿主是什麼、怎麼傳給人類等，這些問題仍不清楚；對疾病的傳播規律、致病機制、早期的病生理發展過程等，我們知道的還不夠多，這也是導致我們在疫苗、抗體和藥物方面研發滯後的原因。」當前，為了更快控制疫情，鍾南山呼籲基礎、臨床、疫苗、預防等不同學科共同協作，力爭做到「零傳播」。

鍾南山認為，實現這一目標，當務之急有以下幾個：

一是注射疫苗，以達到歷史經驗所講的「群體免疫」。鍾南山說，按照《Nature》評估的中國疫苗效率，要到達理論上群體免疫，接種人群要達到全體人口的83％。目前中國11.5億人完成全程接種，占81.9％，預計今年年底就將達到83％的預期指標。同時也要注意，絕大多數疫苗在接種半年後抗體水準開始下降，需要加強注射。「通過疫苗建立的群體免疫，將使病毒對中國的威脅大大減弱。」

二是抗體藥物，近日大陸國產藥物BRII-196在美國和中國同時上市，該藥物研發和設計由中國完成，包括清華大學、深圳三院以及廣州實驗室的協調組織等。「在中國雲南、青海、內蒙古等地，很多重症病人得到了很好治療，中國Delta毒株感染病死率非常低，說明藥物真的起了作用。」他說。

三是繼續研發藥物，特別是要加強小分子藥物和中藥的研究。針對病毒的兩個主要靶點，全球科學家都在加快研究速度。「中國有幾個小分子藥物已經研發成功，準備開展臨床試驗。此外，中藥有複方、單方等不同方案，很多研究所和大學也在進行相關研究。」鍾南山說。

四是科技戰勝疫情需要交叉學科、世界各國共同努力。「一域不安，舉世皆危。戰勝疫情靠一個國家、一個單位是不行的。」鍾南山說，國外科學家用幾個月的時間就研發出mRNA疫苗，而中國目前也已經研發出四五種比較成熟的亞單位疫苗，這體現了國內國際的共同努力。