法制局長李善植說，明年起將再加入星期五夜間多一場次，並採滾動式調整業務。（台中市政府提供）

台中市受理法律扶助諮詢案件數量，逐年成長，10年間共增加7千多件，市議員邱素貞等希望市府正視法律諮詢更多元化服務管道，建議增設假日時間，以及週一至週五夜間法律諮詢服務，以因應市民需求。法制局長李善植說，明年起將再加入星期五夜間多一場次，並採滾動式調整業務。

邱素貞指出，民眾生活中遇到法律相關問題最困擾人，例如卡債、勞工、家事、車禍，及訴訟等需要尋求協助時，通常會先找親友詢問，或是在社群軟體發問、上網尋找免費法律資訊等；實務上來說，還是常找不到面臨的問題，向律師詢問成為最直接解決的管道。

邱素貞說，為便利民眾諮詢法律疑義，台中市2011年起陸續增加各區公所服務場次，每年服務件數逐年成長。以去年為例包括例假日在內，平均每天都有70件法律諮詢需求，剔除民意代表、律師事務所等諮詢服務分攤，民眾對於法律扶助業務量，明顯增加，希望市府正視法律諮詢管道更多元化的服務。

市議員邱素貞等人建議，為提供市民便利、快速的法律諮詢服務，希望除原有每週一至週五白天「現場」法律諮詢服務外，應增設週六或週日假日版，以及週一至週五夜間法律諮詢服務時間，以因應市民需求。

李善植強調，中市全國首創的夜間電話法律諮詢服務，已推動2年半時間，民眾來電數踴躍！原本2019年一星期3場次，到今年增開到4場次，今年1至11月受理1998件，諮詢件數年年增加，即便疫情期間，服務人數呈3倍成長。顯示這項服務是市民日日迫切需要，也是市府照顧市民的具體作為。

法制局自明年開始，將再加入星期五夜間多一場次，也就是每週一至週五晚上5時至7時均有夜間電話法律諮詢，以更全面的服務嘉惠市民。未來也會因應民眾需求及回饋，滾動式調整業務方向，讓資源能夠共享普及，縮小城鄉差距。