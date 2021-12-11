柳姓男子與友人前往台南市安南區一家有小姐坐檯的KTV飲酒歡唱，被控利用小姐不勝酒力倒臥他身後沙發空隙處時，以手指性侵對方下體。事後，小姐驗傷提告，一審原以證據不足判柳無罪，但檢方不服上訴後，二審採信小姐的說詞，加上柳男也沒有通過測謊，改判徒刑3年6月，全案還可上訴。

判決指出，去年4月23日凌晨1點，柳男與另1男、2女前往安南區某KTV飲酒作樂，席間召來店內2名公關小姐陪酒，有1名小姐因不勝酒力倒臥在柳男身後沙發空隙處時，柳男竟撩起對方的短裙、內褲，以手指插入其下體。當時，小姐雖推擋拒絕，但柳男仍未停手，直到對方覺得委屈放聲大哭，才由該店幹部將小姐攙扶到休息室後驗傷提告。

審訊時，柳男矢口否認犯行。一審認為，女方聲稱側躺在柳男旁邊察覺陰道被人用手指侵入的過程中，實際上仍處於酒醉意識朦朧的狀態，又因視野被柳男背部遮擋，完全無法看到自己下半身發生的動態，也未曾起身明確察看，確認究竟是何人所為；加上包廂內的人員，都沒有察覺柳男曾撩起女方短裙且用手伸入其下體位置，甚至與女方拉扯相抗，據此認定柳男罪嫌不足判處無罪。

檢方不服上訴後，二審卻以席間柳男曾經給小姐1萬元，表明隔天還要前來捧場，但在事發後小姐立即向幹部明言「我不需要他來捧場」，也請幹部將錢退還給對方為由，認定小姐不會誣告柳男；同時，經比對現場相關位置後，也認為小姐應該不會認錯以手指侵入她下體的人。

至於柳男同包廂的友人沒有察覺柳的行為，因當時現場燈光昏暗、聲音又吵雜，因此不能作為對柳男有利的證述。柳男前往刑事警察局接受測謊鑑定時，對於有沒有用手指插入下體、有沒有在包廂內用手指插入下體等問題，在回答「沒有」時，也都呈現不實反應，因此犯行足堪認定。

由於二審曾2度詢問柳男是否願意與女方進行調解，但他都表示拒絕，合議庭認為他沒有反省改過的態度，撤銷原審判決，改依強制性交罪判刑3年6月。

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