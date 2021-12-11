台灣體壇耕耘 30 多年、現任中華民國田徑協會理事長葉政彥，11 日於中華民國體育總會會長改選中獲得全體會員一致肯定，高票當選第 9 屆會長。並且聘任桃園市體育總會總幹事王景成擔任全國體總秘書長，期許未來扮演全國各單項協會與教育部體育署之間的溝通橋樑，協助體壇持續發光發熱。

葉政彥會長畢業於國立台灣大學商學系，不但是成功的企業家，更是台灣體壇的推手，先後擔任中華民國網球協會 9 年、中華民國籐球協會理事長 8 年，桃園市體育總會理事長任期 8 年期間輔導地方委員會成長茁壯，深得現任桃園市長鄭文燦的支持，民國 107 年接掌中華田協理事長，4 年來培育出許多優秀好手，國際賽成績卓著。日前更上一層樓，當選中華奧會副主席，深獲國內體壇人士推崇。

葉政彥會長表示，全國體總是各單項協會的領頭羊，隨著台灣選手在國際舞台嶄露頭角，尤其是今年東京奧運寫下 2 金 4 銀 6 銅的亮眼表現，全國體總更需要扮演好角色，從上與教育部體育署攜手合作承辦全國運動會和全民運動會；從中協助單項協會辦好三級講習會，為國培育優秀教練、裁判人才；從下發展基層體育組織，關懷偏鄉學校，發掘體育明日之星；對外則是與中華奧會聯手組成最強中華隊，在最高競技舞台上擦亮台灣這塊招牌。

葉政彥會長不但支持社會體育，本身也深愛運動，長期從事網球、高爾夫運動，練就一身幹練身材，首次擔任總會會長，深感肩負重責大任，承諾將投入最高熱忱，更聘請了長期在地方與中華田協輔佐他的王景成擔任秘書長一職，希望能借助王景成和國內各單項協會的人脈與體育業務的熟悉度，進而開拓全國體總的新視野。

王景成秘書長強調，全國體總的任務就是溝通協調與運籌帷幄，將各單項協會與各地方政府體育橫向與縱向整合在一起，任內將致力提升全國體總的功能，使台灣體育更加蓬勃發展。

新任理監事名單如下：

理事35人

葉政彥、賴文郎、張國祚、蔡宜助、李一中、李開志、許安成、李振興、楊美蓉、洪秀主、畢鈞輝、林茂榮、

王琇娟、林錦富、韓亞男、謝俊煌、吳志祥、許文宗、鄭資盛、吳相羅、劉福財、劉玉峯、葉榮裕、洪瑞昌、

張文馨、鄭錦洲、黃志雄、徐茂政、許煥生 、黄忠仁、吳倫閑、陳雙全、廖盈熀、楊永昌、蔡鴻鵬

監事11人

朱文慶、林榮祿、吳福龍、許火塗、林廷祥、張聰榮、陳清宮、李振邦、王錦鐘、張添福、陳肇基。副會長：黃志雄、劉福財、鄭錦州、許文忠、張國祚、楊永昌。