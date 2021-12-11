新北市政府近期重新整頓板橋區中正路379巷與399巷19弄路口、樹林區板林路（博愛一街至溪崑二街22巷）單號側土地活化，解決違章建築占用公有地的狀況，將閒置空間活化，增加機車停車及人行空間。（新北市養工處提供）

新北市政府推動「新北美樂地2.0」專案，將閒置或遭占用的公有地重新活化，近期重新整頓板橋區中正路379巷與399巷19弄路口、樹林區板林路（博愛一街至溪崑二街22巷）單號側土地活化，解決違章建築占用公有地的狀況，將閒置空間活化，增加機車停車及人行空間，提升人行環境和城市景觀。

新北市養工處指出，樹林區板林路單號側有塊總面積約454坪、長度213公尺的公有地，下方的沙崙排水溝因加蓋作為道路使用，造成大排兩側的建物及鐵皮屋直接與馬路相鄰，不僅影響市容景觀，也無專用人行空間，造成行人通行受阻。

為打通整體人行空間，市府多次協調占用戶自行拆除地上物，並將中斷的人行道拓寬至3.6公尺。另外，考量該路段位在樹林火車站附近，為提升停車空間，便將原本機車停放區擴增至780平方公尺，改善過去機車停放壅塞問題，同時優化機車進出動線，減少與行人動線之衝突。

另外，位於板橋區中正路379巷與中正路399巷19弄路口的2筆公有土地，土地使用分區分別為綠地及住宅區，部分用地長年遭民眾私設違章建物及停車場。養工處表示，市府透過公權力將違章建物及停車場拆除，同時與地方溝通，決議將土地簡易綠美化，改善當地積水及環境衛生不佳的問題，並額外設置機車停車空間46格，滿足當地停車需求。

工務局長詹榮鋒表示，「新北美樂地2.0」專案將利用最小成本打造最大土地活化效益，加強利用閒置市有地或遭占用的公有土地，增加綠化休憩空間及增設機車停車位，創造土地最大使用價值。