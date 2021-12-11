台灣1218公投進入最後一周決戰，民進黨發動全台黨公職力量拚4個不同意，台南市長黃偉哲11日上午7時30分率隊到中西區永樂與水仙宮市場，掃街廣播催票，提起尼加拉瓜與台灣2度斷交，批評尼國反反覆覆交不到真朋友。

台灣公投下周6投開票，藍綠陣營在珍愛藻礁、反萊豬進口、重啟核四與公投綁大選4項議題主張對立，民進黨串聯中央到地方，強力宣傳4項不同意。

黃偉哲11日2度一大早在街頭宣講，率立委林俊憲、台南市議員呂維胤、沈震東、李啟維、蔡旺詮、陳怡珍與民進黨台南市黨部主委潘新傳等人到水仙宮、永樂菜市場催票，希望民眾踴躍出來投票，提高投票率。

黃偉哲提到台尼2度斷交表示聞訊錯愕，批評尼國反反覆覆的態度很難交到真朋友，提醒台灣必須更團結。在反萊豬進口的公投項目選擇「不同意」，讓台灣與國際社會打好外交關係，捍衛外交與經貿，讓世界支持台灣。

潘新傳表示，一般選舉20歲才有投票權，公投18歲就可投票，投票權約2000萬人，不同意票必須超過500萬票，他呼籲青年回鄉投下「四個不同意」，決定台灣與自己未來的前途

台南市除了各級民代動員掃街開講，台南市黨部13日至17日發起車隊肉搏宣傳，從台南山區出發、橫掃溪北、溪南、府城區。蔡英文總統、賴清德副總統與行政院長蘇貞昌12日下午2時齊聚安平區林默娘公園接力宣講，全黨以傳統選戰規格打公投戰。