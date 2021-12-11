侯友宜11日出席迪卡儂三重旗艦店「特愛家人 歡聚好好」特教生家庭日活動，與特教生同樂（戴上容攝）

新北特教生家庭日邁向第9年，今年特舉辦適應體育學習課程，新北市長侯友宜11日出席「特愛家人 歡聚好好」特教生家庭日公益活動，贈送每個孩子訓練握力圈，象徵「我們都在同一圈，都是一家人」，感謝愛心企業長期的幫忙，並表示新北特教教師逐年增加，為特教兒提供最好照顧。

侯友宜11日出席迪卡儂三重旗艦店「特愛家人 歡聚好好」特教生家庭日活動，新北市議員黃桂蘭、王威元、李余典、李坤城、三重區長陳奇正、三重區調解委員會主席林志中、福德里長吳參寶等人到場參加。侯友宜現場贈送每位孩子握力圈，象徵家庭日活動「我們都在同一圈，都是一家人」。

活動中，由榮獲行政院模範公務人員最高榮譽的倪嘉伶擔任主持，她雖然有著聽力障礙，但靠讀唇形溝通，展現穩健的台風。此次活動對象主要為新北市國小集中式特教班、低收入家庭為優先，分為兩日共二梯次，現場也貼心準備透明口罩，讓溝通零阻礙。

侯友宜表示，今年教育局特別邀請適應體育專業團隊，為特教生量身設計親子互動課程，既能增進家庭歡聚，又讓特教生自我挑戰，此外，新北市特教教師近年來不斷增加，盼培養孩子自食其力的能力，給予最好的照顧。

教育局表示，9年各企業贊助為特教家庭所舉辦的活動，包含微星科技有限公司贊助經費，台灣大車隊股份有限公司贊助車隊，台灣健康駕駛人樂活學習關懷協會提供司機接送，今年更加入全球第一大運動用品專賣店迪卡儂響應，免費提供新北特教生使用館內設施、課程。

莒光國小五年級小廷(化名)的媽媽表示，小廷知道這一次是運動體驗的活動後，每天都主動邀家人一起做運動。很開心看見孩子們的互動，也聆聽其他家長們分享，真是一次收穫豐富又好玩的體驗。

教育局長張明文表示，特殊教育資源普及率是教育機會均等的重要指標，新北市2年來共增68.16班特教身障類班級，共增152名教師，可照顧1700名特教學生，紓緩學校教師人力不足困境。