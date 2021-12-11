大陸湖南長沙中院微信公號11日通報，經最高人民法院核准，湖南省長沙市中級人民法院依照法定程式已於10日對被告向慧執行死刑。檢察機關依法派員臨場監督。

5月19日，長沙市中級人民法院以故意殺人罪判處向慧死刑，剝奪政治權利終身。向慧上訴後，湖南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法，依法核准對向慧判處死刑的刑事裁定。

長沙市中級人民法院在執行死刑前，安排罪犯向慧會見了近親屬，充分保障了被執行罪犯的合法權利。

經查，遇害法官周春梅，女，苗族，湖南龍山人， 2003 年8月參加法院工作，生前任湖南省高級人民法院審判監督第一庭副庭長、三級高級法官。被告因一場勞動糾紛，不斷請求身為法官的老鄉和同學周春梅幫忙打招呼，遭到拒絕。2021年1月12日早上，在家裡的地下車庫，周春梅被扮演成保潔員、盯梢了5天的被告用刀刺死，年僅45歲。參加法院工作17年，剛正不阿、清正廉潔，面對人情干擾、金錢誘惑和暴力威脅，堅持立場不妥協，堅守原則不退縮，堅定信念不動搖，用生命捍衛了法治原則。今年2月22 日，追授周春梅「全國模範法官」、「全國三八紅旗手」等稱號。