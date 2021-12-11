雲林縣政府11日在虎尾鎮「綜合社會福利館」廣場舉辦「公彩雲揚，社福上場」公益彩券盈餘運用情形成果展，縣府運用公彩盈餘於6大社會福利領域，成效獲得民眾肯定，古坑鄉民賴金臺更加碼捐贈1輛身心障礙復康巴士，盼拋磚引玉，吸引更多人共襄盛舉。

「公彩雲揚，社福上場」公益彩券盈餘運用情形成果展，由雲林縣長張麗善等人共同主持，邀請社福團體、各地社區介紹公彩盈餘補助對他們的幫助，並透過闖關遊戲，讓民眾更了解公彩盈餘實際運用情形。

張麗善表示，公彩盈餘是提升雲林縣社會福利的重要經費之一，由於得來不易，縣府非常用心規畫，運用在兒童少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助服務、社會工作服務6大領域，將其發揮最大效益，讓縣內有須要服務的民眾都能受惠。

張麗善說明，例如大受肯定的復康巴士服務，營運費用就是運用公彩盈餘，以往行動不便的身心障礙者因沒有合適的交通工具，就醫或參加活動都非常不方便，有了復康巴士，只要打電話預約，復康巴士就會到家載送，大大提升身心障礙者的社會參與。

由於復康巴士服務深受肯定，古坑鄉民賴金臺特以雙親賴文芳、賴莊翠華名義，捐贈1輛高頂身心障礙復康巴士，1次可服務2名乘坐輪椅者，寬廣的空間更加舒適，賴金臺希望把對雙親的愛擴大到更多人，一起打造充滿溫暖的社會。

縣社會處處長林文志指出，透過公彩盈餘的幫助，全縣已有超過10萬人次弱勢民眾受惠。希望大家持續踴躍買彩券，除可幫助弱勢族群自立生活，同時也為社會福利盡1分心力。